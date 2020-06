Otro nuevo round enfrenta a Nicole Neumann y a Fabián Cubero. Como sucede desde hace años, se desmienten mutuamente y tiran la pelota afuera. En esta oportunidad es la cuarentena lo que generó el conflicto tras la supuesta violación del aislamiento establecido por parte de la modelo, quien habría ingresado a su casa, espacio en el que convive con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, personal no esencial.

"Dicen que Nicole recibió gente en su domicilio particular, a una masajista y a una manicura. Pero Cubero está preocupado porque a él le llegan las multas, y más allá de las multas que no le importan, le preocupa que circule gente en su casa, en donde viven sus hijas", informó Ángel de Brito, exponiendo el mal accionar de Neumann que habría enfurecido a Cubero.

Luego, Maite Peñoñori habló con Nicole sobre el tema: "Nos llegaron denuncias de tus vecinos de barrio, diciendo que estás rompiendo la cuarentena. ¿Es así? Dicen que ingresaste a un masajista y a una manicura".

Con calma y sin visible preocupación, Nicole aclaró los tantos: "No, para nada. No hay nadie más obsesivo que yo con el tema. No me hago masajes hace cien años. La manicura entró, no para hacerme las manos, sino porque ahora vende alimentos. Yo la ayudo, le encargo cosas y me deja la comida en la puerta de casa. Ella tiene el permiso porque distribuye alimentos. Sería una locura que me haga las manos".

Sobre la información de que habría sido multada, agregó: "Las expensas las pago yo y no me llegó ninguna multa. Tuve un aumento porque se rompió un caño de agua en mi lote. Eso lo pago yo y las multas, supuestamente, te vienen en las expensas".

Mica Viciconte defendió a Cubero y desmintió a Nicole.

No obstante, este miércoles por la tarde, Mica Viciconte habló sobre este escándalo con "Hay que ver" luego de que la modelo la acusara de ser la responsable de perjudicarla con estas falsas acusaciones. Al respecto, aseguró: "Desde el día que llegó la (medida) cautelar no dije más nada, incluso dije que fue todo lo contrario. A mi me sirvió que me haya llegado la cautelar porque mi relación (con Cubero) mejoró".

Y continuó: "De verdad, no le pregunto todo a Fabi. Si hay alguna consulta que me quiera hacer, se la contesto y le doy mi opinión. Después no tengo idea si hay o no multa, no es un tema mío. A mi no me interesa, ni tampoco salí a hablar".

"Fabi nunca me dijo 'no vayas a trabajar'. Siendo su pareja actual, no me va a decir eso", aclaró segura. Además, para cerrar, se refirió a la versión que indicaba que a ella se le permitió trabajar en "El show del problema" y la modelo no puede hacerlo en "Nosotros a la mañana".

"¿Legalmente se puedo hacer eso? Me parece que hay que averiguar. Por mi parte, necesito trabajar y necesito un sueldo", concluyó.