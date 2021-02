Fabián Cubero y Mica Viciconte tienen un romance consolidado y prueba de ello son los posteos románticos que comparten en sus redes sociales. Se divierten haciendo videos, viajando y disfrutando del otro. Incluso, la ex "Combate" logró conectar con las hijas del ex futbolista, Indiana, Allegra y Sienna. Sin embargo, no todo es color de rosa para los tortolitos ya que las internas entre el ex futbolista y Nicole Neumann siguen vigentes.

El deportista apuntó contra su ex pareja por la relación de su novia con sus hijas.

En una entrevista para revista Caras, la pareja contó cómo fueron sus vacaciones en México. “Este verano viajamos con las hijas de Fabián y el lugar es ideal para las vacaciones. No paramos en todo el día. Pasamos unos días divinos. Las nenas se divirtieron con los toboganes y jugaron mucho con nosotros. Logramos concretarlo y respetando los protocolos porque estamos en pandemia”, manifestó Mica.

Cubero y Viciconte en México.

Por su parte, Cubero habló de lo que más le gusta de su pareja y de paso aprovechó para tirarle un indirecta a su ex: “Lo que más me atrae de Mica es lo buena persona que es. Está siempre pendiente de mí, de cómo hacerme feliz. Me enamora la relación que ella tiene con mis hijas. Es un punto más que importante como hombre y como padre. Es una chica muy compañera que se preocupa por verme bien”.

"Somos el uno para el otro", opinó Cubero sobre su romance con Viciconte.

“Disfrutamos juntos porque nos gusta hacer deportes o actividades, somos competitivos en el buen sentido, tenemos muchas cosas en común, momentos de romanticismo. Nos matamos de risa juntos. Somos el uno para el otro”, cerró convencido.