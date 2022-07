Desde que Fabián Cubero comenzó su relación con Mica Viciconte, Nicole Neumann y la exparticipante de "MasterChef Celebrity 3" no tuvieron el mejor vínculo. En este caso, la mamá de Luca Cubero apuntó contra la modelo por cómo trata a sus hijas.

Ambas se expresaron a través de sus redes sociales y se le consultó al exfutbolista sobre lo que opina de esta nueva pelea. Allí respondió: "Vi el video, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar".

Asimismo, trató de despegarse de la discusión que tuvieron Mica Viciconte y Nicole Neumann. Además, aseguró que él no cuestiona el accionar de la mamá de sus hijas ya que ese es el momento que comparten ellas y la jurado de "Los 8 escalones del millón" sabe cómo cuidar a las menores de edad.

"Ese texto no lo subí yo, qué sé yo, vayan a buscar a las protagonistas", cerró indignado Fabián Cubero. También defendió a la mamá de Luca ya que advirtió que el mensaje que subió la exparticipante de "Combate" no está dirigido a nadie en particular ya que no hace referencia a nadie.

Fabián Cubero junto a su hijo, Luca.

