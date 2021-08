Fabián Cubero, ex futbolista, fue sobreseído en una causa que le inició Nicole Neumann luego de ir a buscar a sus hijas al departamento en donde vivía él vivía con su novia, Mica Viciconte, y no encontrarlas.

En "Los ángeles de la mañana" afirmaron que la Justicia le dio la derecha a Cubero en la causa que su ex había iniciado en su contra hace casi dos años, cuando su ex fue a retirar a sus hijas y no estaban.

En ese momento, la conductora de "Santo sábado" no sólo grabó a un empleado de seguridad de la torre en donde vivía Poroto, sino que además inició acciones legales contra su ex marido por no haber encontrado a sus hijas en el horario y lugar acordados. Como contraprueba en la causa se expusieron unos chats que demuestran que Nicole se llevó de vacaciones a Miami a sus tres hijas sin permiso de Cubero.

.

En diálogo por WhatsApp con Yanina Latorre, Nicole sostuvo que Cubero "no le ganó ningún juicio". "Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia", comentó.

"Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa, el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando fui a esquiar con la familia de Manu. Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo", completó Neumann.