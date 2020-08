¿Terminará algún día la guerra mediática y judicial entre Nicole Neumann y Fabián Cubero? Hasta ahora, no parece haber punto de conciliación entre ambos. El conflicto más reciente se generó hace unos días a raíz de un comentario que hizo la rubia sobre la frecuencia de los encuentros sexuales que mantenía con Poroto en el último tramo de su matrimonio.

En diálogo con el Pollo Álvarez a través de un vivo en Instagram, el conductor comentó a propósito de su performance sexual con su esposa: "Para una pareja que está hace cuatro años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí". Y Neumann acotó: "Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada".

Entonces Álvarez aprovechó para preguntarle cómo era su intimidad no bien se había casado con el padre de sus hijas. "Al año de casados, me parece que mínimo uno por día, por lo menos seis veces a la semana", respondió Nicole, muerta de risa. Pero para su ex, esto no pasó inadvertido y ya puso manos a la obra para convertir el desliz en dinero para él.

Su vieja enemiga -ahora "no tanto"- Pampita se hizo eco de ese comentario. "¿Qué dirá Cubero, no? Él tiene una nueva pareja (Mica Viciconte) hace bastante. No importa cuántas veces lo hicieron, el tema es que se siga hablando de algo de antes", objetó.

Y luego llegaron las consecuencias: "La propia Nicole, tras el divorcio, tomó la decisión de ponerles un bozal legal a Cubero y Viciconte. Hace pocas horas, entre otras, Nicole vulneró lo que ella misma le pidió a la Justicia. Cuando ella hace referencia al récord sexual de Cubero y en tevé, sin querer o queriendo, está vulnerando ese bozal legal. Los abogados están haciendo las cuentas", dijo Carlos Monti en " Confrontados" y agregó: "Cada multa es por 500.000 pesos. Ya la cuenta está en 3 millones de pesos".

.

A su vez, la conductora Marina Calabró agregó: "Tengo la misma información. Habría habido seis violaciones al bozal legal". Y su colega añadió: "Me decían que Cubero y Viciconte dejan correr el agua, dejan que hable, que hable y en un momento van a aparecer por Tribunales para que ella pague".

Si bien hasta ahora Neumann no se refirió al tema de los millones, siempre tiene algo para comentar en relación a lo que fue su matrimonio con Cubero. Ayer en el programa de El Trece donde es panelista, mientras comentaban la revelación de Adabel Guerrero sobre que, por la pandemia, convive con su marido y la ex de este, Nicole tiró como al pasar: "Trae muchas confusiones eso de vivir bajo el mismo techo porque uno dice que sí pero a veces una de las partes no quiso entender que aunque sí vivan juntos están separados".