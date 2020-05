El romance de Fabián Cubero y Mica Viciconte va viento en popa. La pareja se muestra muy afianzada durante la cuarentena obligatoria y la convivencia pareciera que marcha de maravillas. Después dos años de amor, ya pensaron en dar el siguiente paso en su relación y la idea de formar una familia cada vez es más cercana.

Así lo manifestó el futbolista de 41 cuando Andy Kusnetzoff le preguntó en su programa si quería tener hijos con la ex "Combate". "En un futuro sí. Ya está hablado. No por ahora por un tema obviamente laboral, de proyectos y demás. Pero está hablando que en un futuro nos gustaría", sostuvo en "Podemos Hablar".

Tras la afirmativa, el conductor indagó sobre la preferencia del sexo de su futuro bebé. Al respecto Poroto advirtió: "Tenemos un tema ahí eh. Porque yo después de tres nenas obviamente quiero el nene y ella quiere nena. Entonces, veremos…".

"La buena noticia es que no lo va a decidir ninguno de los dos", le respondió divertido Andy al padre de Indiana, Allegra y Sienna.

La incómoda pregunta de Cinthia Fernández a Fabián Cubero

Fabián Cubero protagonizó un tenso momento en el piso de "Podemos Hablar" que generó la incomodidad de todos los presentes. El hecho ocurrió cuando Cinthia Fernández, una de las invitadas del ciclo de Telefe, le preguntó por la madre de sus hijas, Nicole Neumann.

"Mirame a los hijos y no vale mentir. No tirar bolu... ¿Creés que tu ex sigue enamorada de vos?", preguntó la mediática.

"No, creo que no, no", dijo firme Cubero. Y agregó convencido ante la atenta mirada de la panelista: "No, en serio que no”.

"¿Creés que la mujer de la que te divorciaste sigue siendo la mujer con la que te casaste?", volvió a indagar Fernández. Por lo que el ex defensor de Vélez manifestó: "No, claramente no. Ya está, ¿respondí?".

"Somos gente conocida y hay cosas que salen a la luz pero uno trata de preservarlas porque tenés hijas. No querés exponer situaciones", cerró Cubero y hasta confesó que por momentos la pasó mal con la modelo.