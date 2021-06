A mediados de 2020, Ximena Capristo publicó mensajes entre su pareja, Gustavo Conti, y distintas mujeres con las que la engañó virtualmente. Casi un año después, la pareja se reconcilió pero los trapos sucios siguen saliendo a la luz.

De visita en el programa conducido por Laurita Fernández, "El Club de las Divorciadas", la pareja protagonizó un picante momento después de que el actor no quisiera admitir que engañó a la mediática.

La bailarina comenzó por preguntarle qué haría si le encontrara mensajes de infidelidad a Capristo, al igual que hizo ella con él. Impreciso, el actor se mostró bastante abierto para respaldar sus actos: "Le hubiese preguntado pero no lo tomaría como infidelidad. No me gustaría, pasaría un mal momento".

La pareja se reconcilió pero continúan con problemas.

Por su parte, la ex participante de "Gran Hermano" dudó de la palabra de su esposo y contó cómo se siente en la actualidad tras el escándalo: "Estamos acá y la estamos luchando. No lo quería ni ver y le dije que necesitaba un tiempo para pensar. Por eso se fue a otro lado, pero la familia es muy importante".

"Cuando tomé la decisión de formar una familia pensé que era para toda la vida y cuando pasa esto se me destruye esa idea. Me acostumbré a estar sola y que él venga con el nene a cenar. Hoy estamos juntos pero ya no lo aguanto más, está todo el día mirando mujeres", manifestó ante la mirada atenta de la conductora y Fernando Burlando.

Sin embargo, Conti no sumó mucho al negarse a admitir su amorío: "Ya fui claro y está claro lo que pienso. El tiempo dirá, me dará la razón o no pero estoy con la conciencia tranquila".

Además, Ximena expresó sus ganas de abrir la pareja para que pueda "tener su propio permitido: "Lo de abrir la pareja no es que me falte algo, pero es para que cada uno tenga su permitido. Pero es para que no se quede con las ganas, siempre mira chicas en Instagram. El tema es que le manda mensajes privados que no me cuenta. No te rías porque tengo todo guardado.Si esta vida es una sola por qué no darnos un permitido cada uno".