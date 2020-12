Carolina Pacheco supo ser la corista principal de María Paz Ferreyra, popularmente conocida como Miss Bolivia, desde 2010 hasta 2018 ya que, según manifestó, tras tener a su hijo se quedó sin trabajo al no ser más tenida en cuenta por la artista urbana.

"Lo que queda en evidencia es que me quedé sin trabajo por haber tenido un hijo, porque eso fue lo único que cambió. Me echó por ser madre", advirtió en diálogo con Télam.

En la misma línea, manifestó que hace diez años comenzó su vínculo laboral con la intérprete de "Tomate el palo" y además de los shows porteños y giras provinciales, cantaba en países como Noruega, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.



"Creo que hace falta visibilizar que el músico sesionista es un trabajador. Hay leyes y todos tienen que seguirlas. No estamos haciendo un favor cuando subimos a un escenario a hacer un trabajo. Somos dependientes de nuestro empleador porque cuando estamos de gira, desde que salimos de casa, dependemos de ellos para viajar, dormir, comer, presentarnos al show y volver sanos a casa", sostuvo Pacheco.



Y agregó convencida: "Apenas quedé embarazada lo informé, pregunté cómo seguía y me respondió 'vamos viendo'. Después de parir, ella me dijo que podía volver cuando yo quisiera, dejando a mi hijo en Buenos Aires. Pero con la excusa de que no estaba bueno que fueran diferentes vocalistas, ni siquiera me querían para las fechas locales. Durante el embarazo me trataron bien, pero después me di cuenta de que estuve entrenando a mi reemplazo".

Por otro lado recordó que Miss Bolivia le dijo que no tuviera "celos infantiles" y que "trabajaría con quien quisiera". De todos modos, la invitó a reincorporarse a algunos conciertos locales ya que no acepta viajar con niños en sus giras.

"Una burda mentira, ya que esa misma empresa representa a dos bandas conocidas por viajar con bebés y niñes en sus giras. Desde que parí hasta que mandé la primera carta documento, me convocaron a no más del 15 o 20 por ciento de las presentaciones en las que antes hubiera trabajado", reprochó la vocalista.

Por último, expresó que hizo la denuncia correspondiente y que el 26 de junio pasado la artista recibió el telegrama de la primera audiencia, que fue el 7 de agosto. "Fue notificada para las conciliaciones virtuales y nos plantó. Recién después de eso, iniciamos la demanda", finalizó.