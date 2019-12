Hace cinco meses, El Pepo está en la cárcel. Luego de que volcara en la ruta y causara la muerte de dos de sus acompañantes por estar en un estado de ebriedad, el intérprete de "Cumbia Peposa" quedó aislado de la sociedad y alejado de sus seres queridos.

Antes de que ocurriera del fatal accidente, Melody Toscano, ex bailarina de "Pasión de Sábado", contó que mantenía un vínculo con él. Así lo manifestó en " El Show del Espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaitt en radio "La Salada" (AM 1300).

"Yo al él lo conocí hace tres años y medio en ‘Pasión de Sábado’ y nuestra relación empezó avanzar. Teníamos diálogos, video llamadas porque a veces no se podía dormir de noche… me compuso un tema. Ésto fue terrible. No me imaginé que iba a pasar", comenzó a decir.

"Yo traté de cuidarlo. Sé que hace siete u ochos meses hubo un apagón terrible acá en Argentina, ese día tenía cuatro shows y al tercero le dije que lo cancelara. A la camioneta de él no le andaba el limpia parabrisas, él tenía que irse a zona oeste y yo a zona sur. Nos quedamos a dormir en otro lado hasta que parara la lluvia", recordó Toscano.

Melody Toscano reveló que tuvo un encentro íntimo con El Pepo.

Al ser consultada por si su relación con El Pepo era más que una amistad, contestó: "Prefiero guardarlo porque no sirve hoy en día contar eso. Teníamos discusiones, yo tampoco hacía muchas presencias y trataba de resguardarme porque estaba por firmar para la temporada. Él me llamaba cuando terminaba los shows porque era re triste llegar a la casa y estar solo".

A su vez manifestó que en aquel momento el artista estaba soltero ya que se encontraba alejado de su expareja Josefina Cúneo, popularmente conocida como "La Pepa". "Lo quiero muchísimo. Me da bronca que desde que pasó todo ésto no pueda verlo. No me lo dejan ver por parte de los de la producción de Ser TV y Rey Producciones porque Miguel Ángel Pierri le puso el programa para ayudarlo", expresó sobre la situación penal del cantante.

El Pepo está preso luego de manejar en estado de ebriedad y causar la muerte de dos personas.

Por otra parte, Melody comentó que con el artista popular "quizás, pudo haber pasado en un futuro" haciendo referencia a un noviazgo. Enseguida, desde el programa le preguntaron si tuvieron sexo. Al respecto, advirtió: "Estuvimos una vez".

"Estaba separado. Es difícil hablar del tema. Quizás hubiese avanzado, pero pasó ésto e intervino gente", admitió. Y cerró convencida: "Cuando estaba en Chascomús pedí verlo y me ignoraron".

¿Qué pasó con El Pepo?

El 20 de julio pasado, "El Pepo" sufrió un accidente que le cambió la vida. Mientras manejaba hacía la Costa Atlántica, volcó en el kilómetro 8,5 de la ruta provincial 63, a la altura de Dolores. El cantante viajaba junto a su mánager Ignacio Abosaleh y el trompetista Nicolás Carabajal, ambos, lamentablemente, perdieron la vida en el accidente. Por su parte, el artista y la corista Romina Candia fueron internados con heridas leves en un hospital de la zona.

Tras el episodio, fue acusado por "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas" ya que la pericia de alcoholemia le detectó 1,02 gramos de alcohol en sangre, el doble de lo permitido.