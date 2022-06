Como sucede en cada nueva temporada de " La Voz Argentina", antiguos participantes aparecen en los medios para recordar su experiencia en el programa. Tras el regreso en 2021, muchos recordaron las ediciones de 2018 y 2019. Justamente la primera mencionada lo tuvo como ganador a Braulio Assanelli, quien se refirió a la llegada de nuevos capítulos.

Durante una entrevista con "Por si las moscas", el cantante se animó a comparar los jurados de ambas ediciones y destacó al actual por la presencia de Lali Espósito, quien tomó el lugar de Tini Stoessel desde 2021. Algo similar ocurrió con Mau y Ricky, ya que antes uno de los jueces era Axel.

.

“Este 'La Voz Argentina' lo veo más divertido por la frescura que le da Lali Espósito”, se sinceró Braulio Assanelli sobre lo que se pudo ver en las primeras noches. Además, recordó el trato que mantuvo con Ricardo Montaner, quien fue su coach en la competencia que triunfó hace cuatro años.

Braulio Assanelli, ex ganador de " La Voz Argentina".

“Ricardo Montaner me dijo que me quería ayudar con la carrera y él me tendió una mano. En ningún momento me dijo ‘te voy a producir toda tu carrera y te voy a convertir en una estrella mundial'”, mencionó en la entrevista. Además, sumó: "Me había prometido ir a México a cantar y ahí estuve con él; en Argentina también me tocó cantar con él; después cuando vino a Uruguay cantamos juntos, fue una experiencia inolvidable”.

Braulio Assanelli dio su punto de vista del trabajo posterior que deben realizar los cantantes que llegan a las últimas instancias de " La Voz Argentina". “Me parece a mí que no es que te vayan a producir toda una carrera dándote todo para que seas una estrella”, completó.