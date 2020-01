Conocido por su participación en el reality de "Gran Hermano", Eloy Rivera se encuentra en Playa del Carmen, México, donde supo desempeñarse como actor porno luego de su fugáz salto a la fama en Argentina.

Tras años de mantenerse alejado de los medios nacionales, pero muy activo como usuario de las redes sociales con comentarios y fotos polémicas, el joven de 25 años confesó que quiso asesinar a su novia, una chica llamada Candela.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre en su departamento. "Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males", explicó el ex "Gran Hermano" respecto a sus intenciones.

"Se encerró en el baño cuando vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que siente miedo y yo sentí su miedo", contó sob en el portal Primicias Ya.

Por este estremecedor hecho, Eloy fue detenido y luego trasladado a un hospital porque según él, sus compañeros lo golpearon brutalmente.

.

"Ella no me denunció y me cuidó siempre, piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago. Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó", explicó.

Según el relato del instagramer, ahora se encuentra distanciado de su pareja: "Nos seguimos amando, ya vamos a volver". Además aseguró que ya no se dedica a la industria pornográfica y expresó: "Quiero limpiar mi alma y salvar a todos".

Por su parte, Candela confirmó la violenta secuencia: "Es verdad que me quiso matar, él está loco y le agarró un brote psicótico”. Asimismo, expresó desesperada: "Eloy estar medicado porque las drogas le hicieron mal”.

Por último, acerca de por qué aún no realizó la denuncia correspondiente manifestó: "No quiero quilombos".