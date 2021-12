La renuncia de Evelyn von Brocke a " Intrusos" estuvo plagada de rumores de su supuesta mala relación con los conductores del programa, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En "La Noche de Mirtha", conducido por Juana Viale, la panelista dio más detalles al respecto de su salida del programa.

"Me replanteé muchas cosas. Y dije en un momento ‘cómo puede ser que no vea a mi papá hace tres años, que vive en Alemania, y quiero ver a mi hija, y necesito viajar pronto, están cerrando las fronteras'", comenzó la rubia.

"También sabemos cómo es la tele, que tenés que estar. No me daba el corazón y el alma. Y por primera vez separé la razón con el corazón, y dejé que el corazón gane. Yo quiero ver a mi hija y a mi papá, estoy esperando que la aerolínea me confirme todo para poder llegar y abrazar a mi papá. No tiene tanta racionalidad mas que mi alma y mi corazón", agregó.

Pero la lengua filosa de Juana la paró en seco: "¿No tiene nada que ver que hayas tenido problemas internos en el trabajo?".

La supuesta mala relación de Evelyn von Brocke con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en " Intrusos"

"Obviamente que es un combo de situaciones y hay una balanza, pero tiene que ver con otra forma de vida desde hace muy poco tiempo, y me encanta esta Evelyn, de estar con mis afectos y mi trabajo”, dijo la panelista tras la consulta de Viale. "La tele es un regimiento militar, en el buen sentido, donde no te podés demorar ni cinco minutos, ni tener confusiones, ni 'me equivoque', y tenés que estar preparado", agregó.

Evelyn von Brocke, junto al equipo de " Intrusos".

Pero la conductora no le creyó sus palabras y fue al hueso: "Irse de un lugar sin despedirse es raro".

"Y pero... porque lo interpreté como que voy a estar de vuelta pronto. No en el mismo programa. Están las redes también, donde podés hablar con la gente que te quiere y te sigue. Soy educada y respetuosa", respondió Evelyn.

Qué dijeron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tras la salida de Evelyn von Brocke

"Evelyn tenía prevista una reunión ya agendada, no es que fue algo intempestivo, sino que estaba citada por la producción ya hace varios días. Ayer, después del programa, tuvo esta reunión con la producción y allí se acordó finalmente, por un tema de unas vacaciones, de un viaje pendiente que Evelyn tenía y que quería hacer para ver a su hija en Alemania, que finalmente terminara ayer mismo su participación aquí en el programa", indicó Lussich en " Intrusos".

"A nosotros nos hubiera gustado que Evelyn pudiera despedirse, como usualmente se hace, pero bueno, fue también una decisión de ella irse ayer mismo. Había un tema contractual también, y la producción y Evelyn llegaron a ese arreglo", completó Pallares.

Mirá el video de Evelyn von Brocke hablando de su renuncia a " Intrusos"

