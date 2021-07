Fabián Doman sorprendió a la audiencia de “Intratables” con el anuncio de su salida del programa. Para sorpresa de muchos, su decisión está relacionada a que comenzará una nueva etapa alejado del periodismo.

El conductor fue contratado como director institucional de Edenor por lo que decidió abandonar su carrera en los medios. Evelyn Von Brocke fue entrevistada por Juan Etchegoyen en la edición diaria de “Mitre Live” y fue consultada acerca del nuevo desafío de Doman.

.

La ex pareja del periodista se sinceró sobre su llegada a Edenor: “La verdad es que no tengo nada para decir en ON sobre la decisión de Fabián”. Si bien hubo un nuevo acercamiento del periodista, se mantuvo firme: “No tengo nada para decir”.

Cabe recordar que Doman también tenía un programa en Radio La Red, por lo que renunció a sus dos trabajos en los medios de comunicación. “En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación y la comunicación corporativa. Empiezo un trabajo que requiere dedicación full time”, había mencionado en el ciclo político de América TV.

El conductor y la panelista de “Intrusos” fueron pareja durante más de 20 años en los que tuvieron dos hijos. Finalmente, en 2013 se separaron en medio de declaraciones públicas cruzadas y ambos reconstruyeron su vida sentimental.