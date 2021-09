Faltan pocos días para que termine " La Voz Argentina" y con el transcurso de cada programa se sabe cuáles son los participantes que podrían pasar a la final. Sin embargo, una frase de Ricardo Montaner, jurado y coach del certamen, hizo especular sobre la posibilidad de que un concursante gane el ciclo conducido por Marley.

El reconocido artista manifestó que Francisco Benítez es su favorito luego de la última presentación que lo hizo emocionar: "Fran, no dejas de impresionarnos. No fallas una, todo lo que haces me gusta: bailas, me gusta, cantas, me gusta. Eres impresionante. Estoy seguro de que la gente va a votar por tí".

Sin embargo, sus palabras generaron la indignación de Evelyn Von Brocke quien brindó un contundente descargo. Al respecto, advirtió en el panel de "Intrusos": "Dijo 'vos tenés que ser el ganador de La Voz' y no va Ricardo, esperá los tiempos y los plazos".

"Estoy indignadísima con Ricardo, pero indignadísima. No puede hacer lo que hizo ayer a la noche, dijo quién es el ganador, Francisco", cerró furiosa.

¿Será Francisco el ganador de " La Voz Argentina"?