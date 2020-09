"Lo dejé a Juan -su marido- en una ambulancia y me empecé a sentir mal. Hoy es el primer día que puedo salir de la cama y pensé que esto podía terminar muy mal", relató Evelyn Von Brocke en "Intratables", el ciclo que conduce Doman, su ex marido.

"El virus te come las vitaminas, los huesos, duelen las articulaciones. No tuve fiebre, pero sentí mucho dolor de cabeza", contó. También reveló que a ella el hisopado le dio negativo tres veces, pero que sus síntomas fueron muy notorios.

"Un fin de semana lo llamé a Fabián, le escribí una carta a mis hijos despidiéndome y la puse en una mesa de luz. Yo me quedé tirada en una cama. No podía ir al baño, sentía agujas en la cabeza, no tenía energía, no quería comer, no quería hacer nada y encima se habían llevado a mi marido a terapia intensiva", señaló la periodista.

"Los que no vivimos la enfermedad como una gripecita tenemos secuelas. Tengo dolor de cabeza, el cuerpo y estoy cansada, es más, tuve que dormir una siesta de cuatro horas para estar acá con ustedes. Te cambia el color de piel, te cambia el dolor", finalizó Evelyn.