Evaluna Montaner y Camilo se casaron hace un poco más de un año y medio tras estar muchos años de novios. Ellos son muy fieles a sus fanáticos y dieron a conocer la noticia de que estaban esperando su primer bebé a lo grande. En el videoclip se pueden ver las reacciones de todos los familiares y luego de lanzar la canción también las primeras impresiones de sus seguidores.

El día que lanzaron el single también revelaron el nombre que llevaría su niño. Frente a esto, sus fans aseguraban que el bebé que está gestando la hija de Ricardo Montaner es un varón, pero no es así.

Los padres aseguraron que no quieren saber el sexo de su bebé hasta el nacimiento. "Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca", explicó Evaluna en una entrevista para Telemundo.

.

También hizo referencia a lo "cool" que es poder elegir un nombre sin necesidad de conocer el género: "Decidimos que se llamará así porque cuando yo era pequeña crecí con una niña que se llama así y me encantaba. Siempre pensé que era un nombre para niña, pero después me di cuenta que es perfecto para niño también".

Camilo no salió a hablar tras anunciar la llegada de su primer hijo, pero sus seguidores se dieron cuenta de un problema que sufrirá su ídolo. El cantante padece narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que provoca una somnolencia extrema durante el día y suele generar ataques repentinos de sueño.

Evaluna Montaner y Camilo cuando eran más chicos.

Todavía faltan algunos meses para poder saber cuál es el sexo del bebé que están esperando los cantantes. Por ahora sólo se conoce el nombre y ver la evolución de este embarazo ya que ambos son muy activos en las redes sociales.