Mientras Diego Maradona y su familia continúan con su guerra sin fin, la serie del astro, "Sueño bendito", sigue en plena producción y se van conociendo más detalles de su guion. Ahora se supo que Eva De Dominici será parte del proyecto y se pondrá en la piel de la cantante Lucía Galán.

A pesar de que se la nombraba como parte del elenco, ella no había realizado comentarios. La actriz fue la que lo confirmó en su cuenta de Instagram al subir un video en el que canta "Fuera de mi vida", de Valeria Lynch.

"No es una de las canciones que me van a ver cantando en la serie sobre Diego Armando Maradona, pero va por acá. Todo muy ochenta", expresó. Lucía Galán, quien tuvo un romance con el Diez en la década de los 80, no era parte del libreto inicial, pero se sumó luego de una sugerencia del lado de Maradona.

Hace poco se conoció una autorización que Diego firmó sobre temas que la trama podía tocar, y todos estaban ligados a Claudia Villafañe, como una villana de la historia. Esta introducción de Eva encarnando a Lucía, ¿es otra forma de venganza de Maradona?