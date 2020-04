Eva de Dominici se convirtió en madre de Cairo el 6 de octubre pasado tras su romance con Eduardo Cruz, hermano de Penélope. No obstante, desde aquel día la artista no pudo regresar a Buenos Aires y tras la cuarentena obligatoria que se decretó en varios paises por el coronavirus, debe prolongar su estadía en Los Ángeles.

De todos modos, admite que está contenta por estar todo el tiempo con su bebé ya que descubrió un montón de cosas. Aún así, una parte de ella manifiestó su tristeza por su situación familiar: "Mis papás no lo conocen. No pudieron venir por cosas de la vida y justo pasó esto… Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló, entonces fue como un golpe, y no se sabe cuándo se va a poder retomar todo".

"California es el quinto estado (en cantidad de contagios). Nueva York está fatal: justo estaba haciendo Skype con una amiga de ahí y es terrible. Yo ya estaba conectada con esta situación desde unos días antes porque había viajado a España a hacer una película. Volvimos el día anterior a que hablara el Presidente acá y dijeron que nos quedemos en nuestras casas", indicó el sábado por la noche en "Podemos Hablar".

La actriz vive en Los Ángeles con su pareja.

"Yo ya había viajado con todas las precauciones porque en España ya estaba siendo muy grave. Viajé y volví con todos los recaudos y con miedo en el avión. Al día siguiente ya estaban todos en sus casas", concluyó.