Después de varios años alejada de los medios, Eugenia Tobal fue seleccionada para ser la conductora de un nuevo reality de decoración y remodelación de ambientes en El Trece llamado "Hogar Dulce Hogar".

Sin embargo, al poco tiempo de su estreno, más específicamente tres meses después, el ciclo que se emitía a las 15:45 de la tarde por el canal del sol, fue cancelado por las bajas mediciones que tenía la producción.

Al mismo tiempo que terminó "ShowMatch: La Academia", LaFlia le puso fin al programa conducido por Tobal, quien manifestó su desconcierto en "Mamás felices": “En principio, me quedé desocupada en poco tiempo. Realmente quedé muy asombrada con lo que pasó porque fue muy sorpresivo. Realmente habíamos empezado con una idea de una continuidad. De entrada sabíamos que nos estaban poniendo un horario complicado con un programa diferente y que necesitaba tiempo”.

Eugenia Tobal junto a su equipo de "Hogar Dulce Hogar".

“Cuando la gente se acostumbró nos sacaron. Se acostumbró, digo, porque creo que hoy la gente no está acostumbrada a ver un programa donde se trabaje, reivindique el oficio, se ponga amor en lo que se hace con las manos. Ver gente trabajando es raro”, aseguró sobre los fanáticos del show.

Además, la presentadora quedó pasmada por el poco tiempo que tuvo al aire: “Lo del corto plazo no me había pasado nunca que sea tan abrupto. Estuvimos 3 meses. Me sorprendió tanto como al público, no lo esperábamos. ¿Si me gusta la conducción? Sí, mucho. Esta fue una experiencia linda, corta. Cuando hago conducción soy auténtica, me siento cómoda y disfruto el vínculo con el participante o público a diferencia de cuando actúo”.

En ese sentido, la actriz de 46 años pudo superarlo con una sincera reflexión: “Aprendí con los años que todo pasa y siempre hay que tratar de hacer lo mejor uno para que, como en este caso, la cosa no funcionó, tener la posibilidad de que alguien me diga que mi trabajo estuvo bien. Yo le pongo lo que puedo y más a cada cosa que hago. Lo otro es ajeno a mi. Va de mucho más arriba y nosotros somos chiquitos abajo”.

Y cerró introspectiva: “Era un formato diferente. Una pena. La gente lo lamentó y hoy me lo siguen diciendo. No fue algo que les rindiese. Estaba muy vendido igual el programa y teníamos muchísima venta de publicidad, sin embargo, no fue algo que les haya rendido a los directivos”, concluyó Tobal.