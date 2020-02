Eugenia Tobal publicó un emotivo mensaje a una semana del fallecimiento de su mamá, Ofelia Saino, quien padecía de cáncer de boca y luchó varios años contra la enfermedad. Para despedirse de ella, la actriz escribió unas emotivas palabras en sus redes sociales.

La conductora subió una tierna foto tomada de la mano de su madre en la que se puede ver su tatuaje con la inscripción "felicidad" y escribió: "Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura, estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento, sólo muere quien es olvidado".

Ofelia pudo conocer a su nieta Ema, hija de Eugenia Tobal.

"No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... tan sólo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntas", expresó Eugenia.

A las pocas horas, la postal cosechó miles de "me gustas" y de comentarios en apoyo a la actriz por parte de sus seguidores, como de las actrices Sabrina Garciarena y Eleonora Wexler.