El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez como la tercera en discordia de la situación trajo a la memoria de muchos cuando la actriz de "Casi Ángeles" se involucró con Nicolás Cabré, casado en ese momento con Eugenia Tobal.

Tobal siempre se mantuvo al margen y nunca hizo declaraciones al respecto, ya que también perdió un embarazo y fue un momento muy díficil para ella, pero hoy se pronunció luego de tantos años.

Con motivo del estreno de su nuevo programa en El Trece, "Hogar dulce hogar", en "Los ángeles de la mañana" le preguntaron sobre el WandaGate. Al principio se mostró reticente para responder, pero luego se relajó y dijo todo lo que pensaba sobre su pasado y el presente.

Qué dijo Eugenia Tobal sobre "La China Suárez"

"Nunca hablé de nada. Soy muy respetuosa de mi presente y mi familia. Por respeto a Fran (Francisco García Ibar) y a mi hija", comenzó. Con respecto al reciente conflicto del futbolista y la botinera, expresó: "Lamento que tengan que pasar por esas cosas. No es grato".

Al ser consultada sobre por qué no habló en medio del escándalo con Cabré, ella dijo: "Tenía una cosa más importante que hacer que era sanarme. Si hablás seguís metiéndole sal a la herida. No vivo con el resentimiento. Lo que pasó, ya pasó. Yo ya sané".

Las "angelitas" no dejaron pasar oportunidad y le preguntaron si alguna vez había entablado una charla con Suárez. "No lo hablé con ella. Ella está más grande. Creo que lo entendió", contestó Tobal.

Momentos felices: el casamiento de Eugenia Tobal con Nicolás Cabré.

Además, declaró que tampoco volvió a comunicarse con Cabré: "Es parte de una historia, de un pasado y está. No vivo con un resentimiento, ni nada".

De Brito, picante, quiso saber: "¿Trabajarías con ellos?". "Sí, recontra... Re, ¿cómo no? Ya pasó mucho tiempo... Perdoné yo, aunque no soy quien para hacerlo", contestó Eugenia y ante la pregunta del conductor de si estaba separada de Cabré en ese momento (como había afirmado la China Suárez en ese entonces) ella respondió: "No me acuerdo".

La nueva vida de Eugenia Tobal tras el escándalo con Nicolás Cabré y la China Suárez

"Todo lo que pasó es parte del pasado que yo supe sanar. Hoy tengo una hija soñada, una pareja que está en todo desde que nos conocimos y soy muy feliz. No hay que vivir resentido, por algo pasan las cosas", dijo la actriz.

Eugenia Tobal, junto a su pareja Francisco García Ibar.

Según La Pavada del Diario Crónica, "la idea es que el lunes 6 de diciembre salga al aire el reality 'Hogar dulce hogar', con Eugenia Tobal en la conducción y producido por LaFlia. Ya están grabando a toda marcha, cuestión de tener varios programas en lista de espera, al momento de las fiestas".

