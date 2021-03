En su viaje por Roma en 2015, Eugenia Tobal tuvo un encuentro fortuito con el Papa Francisco y el momento quedó inmortalizado en una serie de fotos que la actriz atesora.

En la Plaza del Vaticano, Tobal quedó frente a frente con el máximo Pontífce y le compartió una íntima confesión sobre su deseo de ser madre. Casi cinco años después, nació Ema, su primera hija, fruto de su relación con Francisco García Ibar.

.

Sin embargo, al regresar a la Argentina, la artista sufrió una extorsión por parte de la prensa al no querer brindar notas públicas sobre aquel encuentro. "Fue horrible lo que pasó", recordó en "Los Mammones" y reveló: "Me mandaron a leer los labios".

Eugenia Tobal con el Papa Francisco.

"Nada de eso estaba premeditado, solo sucedió. Yo le dije que era muy feliz con mi vida y que lo único que me faltaba era ser mamá. Fue un momento muy privado y muy íntimo porque hablábamos al oído y solo uno de mis hermanos, que estaba al lado, escucho la charla", contó.

Y confesó: "Después me enteré, porque me llamaron de todos lados, pero no di notas, que me habían leído los labios. Ahí me dijeron 'Bueno, pero si no nos das la nota... tenemos este material'. No voy a dar el nombre del periodista porque ya lo hablé con él y me pidió disculpas, pero es uno muy conocido".