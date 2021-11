Mavys Álvarez viajó al país para declarar en Tribunales en el juicio contra Diego Maradona en la causa que está en manos del juez federal Daniel Rafecas y tiene cinco personas del círculo del ex astro del fútbol acusadas: Omar Suárez, Mariano Israelit, Guillermo Coppola, Carlos Ferro Viera y Gabriel Buono.

La cubana reveló que en 2001 tenía 17 años y conoció a Diego en su país, ya que en ese entonces él estaba en un tratamiento de recuperación.

"Esta es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001, cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada", expresó al borde de las lágrimas la mujer en diálogo con Infobae. Y agregó sobre su calvario: "Estaba secuestrada. Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó".

Mavys declaró en Tribunales contra Diego Maradona.

"Le causaba morbo tal vez, no sé. No te sabría decir. Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió", recordó sobre la dramática escena.

.

Acto seguido, continuó sobre el ex futbolista que falleció el 25 de noviembre de 2020: "Murió Fidel Castro, murió Diego Maradona, mi hija cumple 15 años. En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada, porque todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles. Y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces".

Por último, Mavys se refirió a los hijos del Diez y les pidió disculpas por sus declaraciones: "Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojala no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa".