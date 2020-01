La obra de Carmen Barbieri, "Veinte Millones", protagoniza un escándalo en la temporada de Mar del Plata gracias al conflicto de Sol Pérez y Mónica Farro.

Luego de que la producción asegurara que bajará a una de las artistas debido al escándalo, Farro se descompensó en el escenario este miércoles y tuvieron que bajar el telón para ser atendida por una ambulancia.

"Cuando salí de escena, le dije a Carmen (Barbieri) 'me siento muy mal, se me está poniendo duro (me agarré abajo de la mandíbula)' y salí a escena. Después no me acuerdo más nada. Mis compañeros me dijeron que no les contestaba la letra, que temblaba y le dije a Sebastián (Almada) 'no puedo' y me caí. Me dijeron que tuve convulsiones y que tenía 150 de ritmo cardíaco, lo que pudo haberme causado un paro", expresó la actriz en diálogo con el periodista Lío Pecoraro.

El viernes pasado, tuvieron que cancelar la segunda función porque Sol no estaba apta para salir a escena tras la feroz pelea con su colega.

En su cuenta de Twitter, Pecoraro relató sobre el episodio con Mónica: "Pánico, corridas, susto, ahora pusieron música y en minutos continuaría la función. Confirmado se descompuso Mónica Farro y debieron suspender la función. Carmen salió a dar la cara. Cerraron el telón. Se oyeron gritos tras la descompensación de Farro y pusieron música para que la gente no oyera".

Tras lo sucedido, Carmen Barbieri fue la encargada de poner la cara frente al público y explicar la situación. La función continuó con un compañero que "reemplazó" a la vedette y en la segunda, volvió al escenario un poco mejor de salud.