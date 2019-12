El suyo es uno de los personajes más populares de "Argentina, tierra de amor y venganza". Su Alicia es hilarante y querible a la vez que un poco villana. Después de un año, ATAV entró en la recta final y ya quedan pocos episodios. Mercedes Funes aseguró estar muy contenta con la experiencia, y adelantó que el público va a sorprenderse con el final.

"Me quedé muy contenta con el final de Alicia y la gente se va a sorprender muchísimo con el final de ATAV y en lo particular con cómo termina Alicia, se van a sorprender todavía más. El final es fascinante, es un festín", expresó en una charla con el programa de radio "Por si las moscas". "De ahora en más no pueden perderse ni medio capítulo de lo que falta. Todo lo que parece que va hacia un lugar lógico, puede no ir hacia allá", agregó.

Además, Funes analizó el lugar que cumplió el personaje de Alicia en la trama de la ficción: "No es ninguna estúpida, pero a veces juega a hacerse la tonta. Al menos en esa época las mujeres tenían esas herramientas, de hacerse las tontas para conseguir lo que buscaban. Antes había algo que era cuanto más modosita más fácil, Alicia jugaba todos los juegos de la época, muchos que yo repudio".

Por lo pronto, en el episodio que se vio anoche por El Trece, a las puertas de su muerte, Madame Ivonne (Frigerio) testificó ante el juez y ratificó todo lo hecho por Trauman (Mirás). Ya libres, Lucía (Chaves) y Bruno (Baró) se dedican a vivir su amor sin restricciones. La novela termina el 30 de diciembre.