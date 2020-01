Luego de superar la traumática situación de quedar atrapada en uno de los asensores del teatro Tronador en Mar del Plata, Verónica Ojeda pudo relajarse y disfrutar del verano junto a su nuevo amor, Mario Baudry. "Cuando lo conocí me cambió la vida", reveló la ex de Diego Maradona.

Según contó en un movil para "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, conoció a su nueva pareja "por casualidad". "Lo conocí hace unos meses por medio de un amigo en un hotel. Fue por casualidad, fue un flechazo. Después de ese día no nos separamos más", confió en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

"Me cambió la vida. Yo vivía en un mundo de pelea, de discordia y él nada que ver, es todo lo opuesto. Me da tranquilidad y me hace estar en eje", confesó la mediática y comparó su nuevo romance con su relación con el futbolista: "Es opuesto al mundo Maradona, donde siempre hay discordias y te atacan de todos lados".

Verónica Ojeda y su nuevo novio, Mario Baudry.

Mario es abogado y junto a su pareja suelen frecuentar el hotel Faena. Ahora se tomaron un descanso en "La Feliz". Consultada por si hay planes de casamiento respondió: "Por el momento no. Es una relación muy sana" y confió que su novio "es muy cariñoso".

.

Además no descartó el hecho de querer volver a ser mamá, pero remarcó que "por ahora" disfruta de su único hijo, Dieguito, que comparte con "El Diez". "Estoy pasando un muy buen momento de mi vida. Estoy muy tranquila", expresó.

La relación de Verónica Ojeda con el clan Maradona

En cuanto a su vínculo con la familia de su ex, Verónica Ojeda aseguró: "Las puertas de mi casa están abiertas para todos los Maradona si quieren ver a Dieguito. Si de la otra parte no hay intención no es mi culpa".

Según contó la rubia, el pequeño Diego hace bastante tiento que no tiene contacto con su papá, Diego Maradona, ni con el resto de su familia paterna. "Yo no voy a hablar mal de su papá. Si Dieguito después de grande le quiere hacer un reclamo será de parte de él", manifestó.