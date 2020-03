Tras el pedido de disculpas de Jorge Rial por el polémico móvil de "Intrusos" a Mónica Farro en plena cuarentena obligatoria, la vedette dio su palabra y se mostró furiosa con aquellos que la criticaron.

“Con respecto al móvil que hice para Intrusos, la verdad es que me parece que la gente se equivoca demasiado. Yo estoy en cuarentena, pero no estoy presa dentro de mi casa, puedo salir al hall del edificio las veces que tenga ganas. De hecho se puede salir a hacer compras, al supermercado,a la farmacia y sería exactamente lo mismo. Yo ni siquiera salí del edificio”, expresó la actriz en diálogo con Radio Mitre.

“Lo que hizo Pablo,el notero, fue entrar y poner un pie adentro del hall del edificio. ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo malo? Yo por lo menos no rompí ninguna cuarentena y ellos están trabajando con su permiso. Me parece demasiado exagerada la gente que critica o habla al pedo. Me parece que cada uno tiene que ver qué hace en su casa y en su vida de cuarentena”, continuó haciendo referencia a los usuarios de las redes que aseguraron que estaba rompiendo el aislamiento dispuesto por el gobierno nacional.

Por último, Farro manifestó tajante: “No me siento en falta para nada porque yo no estoy presa entre cuatro paredes. De hecho, yo subo a la terraza del edificio a colgar la ropa y voy al hall si tengo ganas. Es lo mismo que un repartidor de pizza, que yo he recibido varias veces esta semana. Pido una piza, viene el repartidor, le abro la puerta, pone un pie dentro del hall, le pago y se va. Es lo mismo, me parece que se fueron de mambo”.

