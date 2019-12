Siempre activa, Anita Martínez se prepara con todo para "Únicas", el show musical que estrenará el sábado junto a Sandra Mihanovich, Valeria Archimó, Lourdes Sánchez y Cecilia Figaredo. La obra habla sobre el amor, por lo que la actriz fue consultada al respecto. "No sirvo para eso, pero no me quejo. No está partido (mi corazón) pero estoy tranquila y no estoy con una estabilidad. No podría vivir con nadie, pero estoy abierta al amor".

A pesar de haber tenido momentos de gran exposición como cuando ganó junto al Bicho Gómez el "Bailando por un Sueño", la actriz y directora prefiere el bajo perfil. "Muchas veces me pasó que por eso no me suene el teléfono", contó.

"Me tengo que hacer cargo. Me defino mucho más trabajando que haciendo lo otro que resta. Me hago cargo y no me quejo. La autogestión forma parte de lo que no genero por otro lado", destacó en CNN Radio.

En otro orden, Martínez reconoció que no estuvo del todo atenta al 2019 de " ShowMatch" y la competencia de baile, aunque afirmó que le hubiera gustado que ganara Lourdes, su compañera en la nueva obra. "Tuvo un año muy difícil y me gusta cuando la gente recibe como una revancha", concluyó.