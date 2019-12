Fin del juego para Sandra Borda. A pocos días de que se cumplan diez años de la muerte de Sandro, la Justicia dio sentencia definitiva y desestimó la última apelación de la mujer que reclama hace mucho tiempo ser hija de Roberto Sánchez. Si bien ya el 11 de este mes los jueces Andrés Antonio Soto y Laura Marta Lacumbe, de la Cámara II de Apelaciones de La Plata, Sala III, habían confirmado la sentencia dictada en primera instancia, este domingo en “El Run Run del Espectáculo” por Crónica HD se conocieron los detalles de esta decisión, que deja sin efecto las pretensiones hereditarias de la demandante.

Olga Garaventa, viuda del cantante, habló con el programa y manifestó sus sensaciones: “Para mí ya se hizo todo lo que se podía hacer con la justicia; varias veces se hizo, incluso exhumaron el cuerpo de Roberto, algo que fue muy doloroso para mí”. La última pareja del cantante insistió en que “esta persona no es hija de él. Yo no voy a hablar mal de ella porque no la conozco. Es cierto que estaba en su derecho de buscar su identidad, pero creo que lo tendría que haber hecho de otra manera. No entiendo por qué, por ejemplo, ella cremó a sus padres y después fue a buscar su supuesta filiación con Roberto”.

Garaventa hizo hincapié en que “si ella, como dijo, sabía desde chica que era hija de Sandro, ¿por que actuó así, tan tarde?”. También, enfatizó que “todo esto para mí fue muy traumático. Sin embargo, yo hice lo que me pedían, firmé la exhumación, en octubre del año pasado se pidió la revisión de todos los análisis hechos, tuve que poner un genetista... A mí me duelen las mentiras, las calumnias. Me han hecho mucho daño psicológico, a mí esto me destruyó. Yo tengo 74 años ya”.

También aseguró que “yo siempre confié en la palabra de Roberto, era totalmente transparente conmigo”. Consultada sobre si evalúa iniciar acciones legales contra Sandra, Olga admitió que “mi abogado me lo aconseja. Yo ahora quiero terminar el año en paz, con mi familia. El año que viene, veré. Hubo cosas tremendas, que no puedo contar. Y recordemos que ella se hizo un ADN con él en vida, y le dio negativo”, cerró.