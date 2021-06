A casi dos meses de su comienzo, Jorge Rial anunció su renuncia y el final de "TV Nostra" frente a las cámaras. Con sorpresa, muchos salieron a criticar el inesperado accionar del conductor, y una de ellas fue Estela Ventura, ex pareja de Luis Ventura y panelista de "El Run Run del espectáculo".

"Rial creyó que se comía a todos pero después no fue... él tuvo muy buenos periodistas que durante años estuvieron atrás del programa... no fue por él el éxito de 'Intrusos'. No se confundan", aseguró Estelita en el programa de Crónica HD.

Una semana después, la panelista del programa de espectáculos reaccionó a la conmoción que causaron sus dichos sobre el periodista: "Me saqué una gran mochila que tenía encima. Esto no es por la caída y que le fue mal en su programa de televisión, sino que yo pensaba esto de Jorge hace muchos años".

Antes de que se cumpliesen dos meses, Rial terminó su ciclo de política.

"Yo veía cosas que no me gustaban porque Luis trabajaba con él y yo bancaba. Hay cosas que nunca me gustaron de Jorge pero no podía hacer nada. No me gustaba su manera de ser, nunca me gustó", manifestó con disgusto.

Además, Fernando Piaggio, conductor de Crónica HD, quiso saber si estaría dispuesta a recibir disculpas del periodista: "No. La voz de Rial me produce náuseas. Lo conozco hace muchísimos años".