El viernes por la noche fue la última emisión de "TV Nostra" tras la sorpresiva renuncia de Jorge Rial al aire y a solo dos meses del debut del programa. Su decisión sorprendió a todos y generó grandes repercusiones.

Entre quienes le salieron al cruce se destacó Estelita Ventura quien lo defenestró en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD. La panelista estuvo casada con Luis Ventura por más de 20 años y logró conocer a Rial durante sus años de amistad con el periodista que finalmente terminó en polémica.

.

Ante la abrupta salida del presentador de su flamante programa, la panelista analizó picante: "Él recibió lo que se merecía... como dicen en el campo: 'Me sentaré en el umbral de mi puerta a ver pasar el cadáver de mi enemigo'. Ya saben todo lo que pasó... Jorge hizo muchísimo mal. Lo escuché a Baby Etchecopar y creo como él que es justo lo que pasó. Jorge Rial hizo un programa importante y midió bien porque detrás de él, había gente importante que traía mucha información. El éxito de 'Intrusos' no fue por él".

Además recordó la histórica pelea entre Rial y Ventura: "Luis estaba internado en La Trinidad de Quilmes y alguien lo llamó para decirle 'escuchá lo que está diciendo tu amigo'. Lo estaba echando en cámara. Fue por una palabra que enojado, nervioso o lo que sea, dijo Luis en cámara. Dijo la palabra 'aborto' y después, el señor, se puso el pañuelito verde en la muñeca".

Estelita Ventura disparó contra Jorge Rial

"Rial creyó que se comía a todos pero después no fue... él tuvo muy buenos periodistas que durante años estuvieron atrás del programa... no fue por él el éxito de 'Intrusos'. No se confundan", aseguró Estelita.

Y cerró: "No puedo decir demasiado porque después dice que me manda carta documento. A esta altura de mi vida, ya no quiero problemas. Jamás los tuve, no los tendré. Yo ojo: conozco su personalidad, no hay nada raro. Él me corrió de América, me cerraron las puertas después de ir a un canal y nombrarlo".

La renuncia de Jorge Rial a "TV Nostra"

Lo que había sido anunciado como un ciclo revolucionario en la pantalla chica, no fue acompañado por la audiencia y tras repetidas caídas en el rating, el conductor se despidió del programa. "Es una decisión absolutamente personal que tomé, solita mi alma, hace 48 horas. Tomé la decisión de terminar 'TV Nostra' con todo el dolor del mundo", reveló.

Y explicó: "A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso". La noticia también impactó sobre Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, los panelistas.