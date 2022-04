Poco a poco, Estefi Berardi va tomando su lugar en "LAM". Allí la nueva "angelita" se va sintiendo más cómoda y revelando sus romances y relaciones que tuvo con personas del ambiente.

Por esta razón, contó que Benjamín Vicuña comenzó a coquetearle mientras él todavía estaba en pareja con Pampita. La panelista relató que ella estaba comenzando en el mundo de la actuación y había conseguido sus primeros bolos.

.

Fue en "Don Juan y su bella dama" donde compartieron elenco y se conocieron. Frente a esto, Ángel de Brito le consultó a su compañera: "¿Él te tiroteó?" y ella contestó: "Sí. Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo".

Asimismo, recordó la situación que vivió y comenzó a describirla. "En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba", dijo Berardi.

Estefi Berardi en "LAM" contando lo que vivió junto a Benjamín Vicuña.

A pesar de su relató, sus compañeras comenzaron a decirle que eso no es nada ya que nunca la invitó a ningún lado. Sin embargo, ella seguía insistiendo que sentía que él quería estar con ella.

¡Mirá el video de Estefi Berardi contando su coqueteo con Benjamín Vicuña, mientras él estaba casado con Pampita!