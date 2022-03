El debut de "LAM" en América fue muy exitoso, ya que muchos de los temas que se trataron al aire están circulando en los medios. Las nuevas "angelitas" también dieron mucho que hablar, siendo Estefi Berardi una de las grandes revelaciones. Con motivo de su buen trabajo como panelista de Carmen Barbieri en "Mañanísima", Ángel de Brito también la convocó para que sea parte de su programa, y ya en su primera semana, la joven reveló que en el pasado tuvo un romance con el futbolista Lucas Alario.

.

Una de las primicias que anunció Berardi, fue la incómoda situación que Laurita Fernández estaría viviendo con la producción de El Trece, en relación a la grabaciones de "Bienvenidos a Bordo" en doble turno. Según informó la panelista, Fernández habría tenido un enfrentamiento con el equipo porque se sintió sobrepasada tras grabar dos programas seguidos y pidió descansar. “Ella dijo ‘paren un poco, estoy muerta’, plantó la grabación y se encerró en su camarín. La tuvieron que calmar y contener”, indicó Estefi.

Este Berardi aseguró que Laurita Fernández tuvo un tenso momento con la producción de " Bienvenidos a Bordo", programa de Guido Kaczka.

Esta información provocó la reacción de la expareja de Nicolás Cabre, que compartió furiosa en las redes su versión de los hechos. "Mentira. Así se ve que se manejan hoy. Cualquiera dice cualquier cosa y vale. Encima se meten con mi trabajo y con el equipo hermoso que somos. Dejense de joder. Que triste aquellos que solo comen y escupen barro", expresó la bailarina indignada.

El furioso descargo de Laurita Fernández ante la información que compartió Estefi Berardi.

Anteriormente, Estefi y Laurita fueron compañeras en "Combate" y a ambas las une su pasión por la danza. En ese sentido, en la emisión del jueves de "LAM", la panelista contó cómo cambió el vínculo entre las dos desde que tiene más popularidad. “Desde que empecé a trabajar con Carmen, Laurita no me contestó más el teléfono. Desde que tomé más visibilidad. Me parece que no le gusta cuando otro crece”, opinó la joven sin filtro.

Ángel de Brito invitó a Estefi Berardi a ser panelista de "LAM".

Así, Berardi explicó que si bien no eran amigas íntimas, antes solían tener conversaciones sobre temas personales con la conductora. “Cuando le empecé a preguntar por cosas de espectáculo, pero pavadas, no cosas raras, me dejó de responder. No le cuesta nada tirarme un centro. Nos llevábamos muy bien…me hace sentir que me tiene celos. Me trata de que soy cualquiera…nombrame por lo menos. Yo siempre hablé bien de ella, de su carrera, me encanta lo que hace, como conduce”, concluyó consternada.

Mirá lo que dijo Estefi Berardi sobre Laurita Fernández