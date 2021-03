Hace una semana, Alberto Cormillot sorprendió a todos al revelar sus ganas de volver a ser papá a sus 82 años junto a su esposa, Estefanía Pasquini, de 34 años. A los pocos días, ella confirmó que estaba embarazada.

Luego de superar los prejuicios por la gran diferencia de edad, la pareja decidió agrandar la familia y comenzaron a buscar a su bebé. Luego de dar a conocer la noticia, fueron muchos los comentarios que despertó tanto a favor como duras críticas.

.

Respecto a los malos mensajes que recibió sobre cuántos años estará el nutricionista junto a su hijo o incluso la polémica declaración de Ernesto Tenembaum, quien habló sobre que el bebé será "un futuro huerfanito", Pasquini se mostró comprensiva y en comunicación con "Intrusos" expresó: "Escucho un montón de comentarios buenos y de otro estilo, pero no dicen nada que yo no sepa y que no hayamos hablado con Alberto".

"Yo también me sentí muy egoísta, tuve que trabajarlo un montón, pero es algo que va a pasar. Voy a tener un hijo y el día de mañana Alberto no va a estar. Si las cosas se dan naturalmente él se va a ir antes que yo", reconoció.

Y contó el acompañamiento que recibió de parte de sus seres más cercanos: "Lo hablé con mis amigos y me dijeron que cuando esté hecha mierd... porque él ya no esté van a estar ellos para apoyarme. Voy a tener a los abuelos del chico, a los tíos del corazón, a sus hermanos. Va a pasar esto, el lógico y hay mucha gente que piensa eso pero está recontra hablado. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para darle lo mejor".

Además, reveló cómo se enamoró de Cormillot y contó cómo empezó su historia de amor antes de casarse en 2019. "Me parecía un lindo tipo, pero me daba cosa contarlo. Despúes lo conocí laburando... Tiene una cabeza impresionante, es super caballero, es buen tipo. En mi vida conocí a alguien tan bueno como él", reconoció.

Estefanía y el ex nutricionista de "Cuestión de Peso" se conocieron en su clínica y tuvieron una relación de amistad de siete años antes de comprometerse como pareja. "Insistí mucho para entrar a laburar a su clínica, siempre había una traba. Cuando lo empecé a conocer como persona y compartimos otras cosas me empezaron a pasar otras cosas", recordó.

"Yo también me preguntaba si me podía gustar una personas tanto más grande, qué podía compartir con una persona de esa edad, pero Alberto no es una edad. Tenemos mucho en común, teníamos mucho para compartir y sumado a que personas de mi edad no las veía, conozco a personas de mi edad pero no las elijo", se sinceró.

Rompieron los prejuicios y decidieron tener un hijo.

Y divertida contó: "Él con mi grupo de amigos se lleva igual que yo con el grupo de amigos de él y cuando estámos todos juntos parecemos todos de la misma edad".

Estefanía abrió su corazón y contó qué significa esperar su primer hijo junto al doctor: "Cuando alguien se enamora... yo quiero que me quede algo de él. En algún momento no lo voy a tener más a Alberto y saber que hoy se está sembrando esto que el día de mañana va a ser mi bebé con él me llena de alegría".