La denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés sacudió al mundo del espectáculo por la gravedad de lo ocurrido y el gran apoyo que recibió. Sin embargo la primera en apuntar contra el actor fue Calu Rivero luego de la emisión de "Dulce Amor" por Telefé y Esteban Prol no guardó sus opiniones.

Al sumarse las acusaciones contra Darthés, su compañero de elenco en la tira de las tres pelotas se manifestó sobre la delicada situación y vaticinó cómo continuará la carrera del actor. "Es imposible trabajar con él en el sentido de todo lo que ha ocurrido: hay denuncias, una víctima", remarcó.

"Juan Darthés no va a volver a trabajar nunca más", disparó Prol, pero celebró que "las mujeres hayan salido a decir todo lo que sienten, todo lo que opinan y han padecido por parte de un patriarcado (sic)". En cuanto a su vínculo con Calu aclaró: "No soy amigo de ella. Me la he cruzado en una obra de José María Muscari, y buena onda, pero nunca pude hablar del tema".

.

Además, lamentó "no haber podido generar la suficiente confianza" para que la actriz pueda compartir lo que le estaba pasando durante las grabaciones de la novela. "Nos sorprendió a todos cuando nos enteramos, me da pena que la haya pasado mal", reconoció.

"No vimos absolutamente nada que me llame la atención. Yo no lo vi, nadie lo vio. Realmente debe haber aguantado mucho y no debe haber querido transmitirlo. Cuando se fue tenía entendido que tenía un viaje”, dijo al aire de "El Show del espectáculo".