Esteban Lamothe atraviesa un gran presente en lo laboral y en lo personal. Además de trabajar en "La 1-5/18" en televisión y "Desnudos" en teatro, hace pocas semanas confirmó su romance con Charo López. Sin embargo, tuvo declaraciones que llamaron la atención durante una entrevista que brindó.

Fiel a su estilo, el actor se mostró abierto a compartir una conversación con personas de otros ámbitos. Durante las últimas horas, estuvo invitado por el rapero El Doctor junto con Ca7riel y recorrieron distintos puntos de charla, por lo que se animó a revelar un detalle de su pasado antes de saltar a la fama.

.

"Yo tengo 45 casi. En la época mía, una vez me agarraron en Billinghurst y Corrientes. Me metieron dos días presos por un porro, me cag... a palos y todo", mencionó sobre un episodio olvidable de su juventud. Claro que diferenció la situación actual con respecto al pasado: "Ahora cambió todo por suerte".

Esteban Lamothe en "La 1-5/18".

Mientras tanto, el actor sigue protagonizando la novela de El Trece que comienza a despedirse de la pantalla. Su historia de amor prohibido con Lola (Agustina Cherri) atrae a los televidentes, por lo que hay mucha expectativa por el final que mostrarán.