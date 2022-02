Esteban Lamothe vive un apasionado romance con la actriz y comediante Charo López. El rumor de la relación comenzó por una investigación de Juariu, ya que en las redes los dos se mostraban en el mismo lugar, lo que generó las primeras especulaciones. Luego, la información fue confirmada cuando se los vio juntos en el estreno de la obra "Desnudos". Pero ahora, el actor de " La 1-5/18" contó por primera vez como surgió el amor.

En una entrevista, cuando está llegando el final de la telenovela, dijo que no le molestaba hablar de su vida privada: "siempre estamos hablando de amor, de una separación, o de un encuentro, pero estamos hablando de amor”.

Esteban Lamothe y Charo López, la primera vez que se mostraron juntos.

“Si yo tuviese un problema con mi hijo y ustedes me vienen a preguntar, por ahí sí me pondría mala onda. Cuando lo de la vida privada tiene que ver con el corazón, no me molesta. Históricamente ha sido así”, sostuvo.

Hablando en "Intrusos", Virginia Gallardo le preguntó por la rapidez con la que había comenzado una relación, Esteban respondió contando cómo empezó todo con Charo: "Me gusta el amor. Charo era mi amiga. Le mandé a decir algo por Nico García, porque estaban haciendo un corto, y me hizo gancho".

.

Vale recordar que García Hume y López son amigos desde que se conocieron grabando "Por ahora", serie de Malena Pichot. Finalmente contó acotadamente cómo fue la primera cita: "Compramos un vino, y bueno...”

Además, reveló que López ya conoce a su suegra: "Le dio la aprobación. Olga es muy flexible y muy amorosa. Se vieron una vez, comimos un lechón”.