Esteban Lamothe volvió a incendiar las redes y esta vez no se trató de alguna foto sensual junto a su pareja Katia Szechtman. En esta ocasión, el actor aseguró que tiene fotografías y videos privados en el celular y que si llegasen a robÁrselo estaría en aprietos.

En diálogo con Pampita, en su ciclo " Pampita Online", el actor dio que hablar al confesar que tiene mucho contenido audiovisual de alto voltaje en su celular, y que "espera que no se viralice nunca".

Esteban Lamothe reveló que tiene videos hot en su celular.

Durante la entrevista, la conductora le preguntó si le gusta sacarse fotos o hacer videos junto a su novia. El actor contestó entre risas: "Sí y no me arrepiento. Si agarran mi teléfono, si se me pierde y me lo revisan, explota de cosas que tengo mías". Dándole la razón, Pampita acotó: "Hay que cuidar el teléfono de Lamothe por favor".

.

Pícaro, el artista redobló la apuesta: "Hay un largometraje, pornográfico por supuesto". Por su parte, Matilda Blanco comenzó a hacer planes para conseguir el material: "Estamos enviando un comando a robarte el celular".

Lamothe y su pareja, Katia Szechtman

Cerrando el tema, Pampita aseguró: "Bueno no importa, lo que venga bien a la pareja todo es bienvenido". Recordemos que Lamothe está en pareja con Szechtman desde 2017 y comparte un hijo con Julieta Zylberberg, con quien estuvo en pareja por 10 años.