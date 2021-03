Después de un año en donde las producciones de teatro, cine y televisión estuvieron paradas completamente por la pandemia del coronavirus, el medio artística se reinventó y así también lo hicieron las nuevas propuestas que se adaptan a la nueva realidad.

El 2020 parecía un gran año para Adrián Suar, quien de la mano de "Separadas", parecía estar teniendo un gran comienzo en la pantalla chica. Sin embargo, pocos meses después, la producción de Pol-ka fue cancelada con apenas 35 capítulos emitidos debido a la incapacidad de seguir con las grabaciones por el aislamiento obligatorio.

No obstante, este año se renuevan las esperanzas y el reconocido productor se prepara para comenzar a rodar su nueva ficción llamada "La 1--5/18". La esperada novela va a contar la historia de un grupo de personas que vive en un barrio de bajos recursos y en donde se plantean distintos triángulos amorosos.

El triángulo amoroso principal entre Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe.

La tira tendrá un gran elenco compuesto por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Lali González, Luciano Cáceres, Bárbara Lombardo, Maxi Ghione, Yayo Guridi, Felipe Colombo, Roly Serrano, El Polaco (lo cual marca su debut en ficción), Romina Gaetani, Nico García, Ángela Leiva (quien también debuta como actriz), Leticia Brédice, Leonor Manso y Julieta Bartolomé.

.

"Estoy muy contento porque es volver a trabajar, nunca hice así un culebrón, esto es una novela en la villa, yo hago de un cura villero, estoy muy contento con el personaje, es alguien que estará en el medio de un amor a Dios y a una mujer, está Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, y dos chicos paraguayos", adelantó Lamothe sobre su participación en la serie.

"Estoy viendo fotos, reportajes. Mañana me junto con un cura villero, porque va a ser un novelón", aseguró sobre el proceso previo que viene llevando para interpretar este importante desafío en su carrera como actor.

El actor contó algunos detalles de su participación en la producción de Adrián Suar.

Por último, el actor reflexionó sobre las consecuencias de convertirse en "famoso". Al respecto declaró: "Cuando estoy solo es una cosa, me gusta el cariño de la gente, no tengo problemas con las fotos, pero cuando estoy con mi hijo en la plaza no me gusta, la semana pasada me puse nervioso porque habían unos borrachos que se pusieron densos, y me decían cosas delante de mi hijo, pero por suerte sé salir de esas escenas", cerró.