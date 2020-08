El consumo de la marihuana suele despertar grandes debates en la agenda pública. Hay quienes defienden su uso medicinal y hasta recreativo, y otros que rechazan por completo la circulación de esta sustancia.

Entre las personas que se manifestaron a favor del consumo, distribución y legalización de la marihuana se encuentra Esteban Lamothe quien sin tabués ni temores reconoció de forma pública que fuma "porro" y hasta cultiva en su casa.

"Estoy totalmente de acuerdo con el consumo medicinal de la marihuana. Conozco las propiedades que tiene. Tengo amigos que consumen, yo consumo gotas, tengo tías y abuelas que toman, tengo amigos que tienen hijos con problemas de convulsiones. Es un súper medicamento", destacó el actor convencido.

En ese sentido también advirtió que "separaría absolutamente a la marihuana del resto de las drogas. No es una droga". "Estoy a favor de la gente que quiere fumar en forma recreativa y cuidada", admitió en una entrevista con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

De todas formas remarcó que "siempre hay que tener un consumo responsable". Y comparó la sustancia con una botella de vino: "No es lo mismo si la botella te la tomás vos, o me la tomo yo u otra persona. A todos las cosas nos hacen distinto. Nadie puede venir a decir que la marihuana es buena para todos, eso depende".

Admitió que consume en forma recreativa.

"Yo tomo (gotas de marihuana) porque tengo presión ocular y consumo de forma recreativa. Tengo 43 años y soy responsable. Planto, cultivo, me fijo, me informo. No es lo mismo que le des a un pibito de 16 años que tiene un problema y le pasa algo. A mi lo peor que me ha hecho en la vida es el cigarrillo y el alcohol. Nunca fui un gran borrachín ni mucho menos pero si me tomo una botella de vino y si me fumo un porro, y al otro día tengo que ir a trabajar yo prefiero fumarme un porro", expresó.

Además, analizó: "No me quita ni el cuarto de energía que me quita tomarme un tubo entero de vino. No es por hablar mejor ni peor de las cosas. Hay drogas que son legales y la gente abusa de ellas, incluso. Está un poco estigmatizada la marihuana pero no creo que sea una droga peligrosa para nadie. Todo lo contrario".