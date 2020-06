Después de más de cien días de cuarentena por el coronavirus, Esteban Lamothe se refirió a las medidas tomadas por Alberto Fernández para prevenir los contagios y resguardar la salud.

En ese sentido, el actor se manifestó a favor del período de aislamiento social y obligatorio y remarcó: "Me rompe las pelotas que rompan la cuarentena. Yo también tengo ganas de ver a mis amigos, y no lo está diciendo un tío pelot..., lo dice un infectólogo. Entiendo el enojo de la gente pero me parece un acto súper irresponsable. Son unos bolu... las personas que hagan eso".

.

Respecto al panorama político de la Argentina en medio de la crisis por el COVID-19, reconoció que Fernández "está tomando medidas que no se saben si están bien. No se va a saber si la cuarentena fue larga, el tiempo dirá".

"Me gusta como está llevando adelante la situación. Estoy de acuerdo y banco las decisiones que toma el Presidente. Me gusta c´pmo piensa, su forma de ser. Me gusta el peronismo conciliador", expresó en una entrevista con "Mitre Live", conducido por Juan Etchegoyen.

Esteban Lamothe cumple con la cuarentena.

Además, consideró: "Me parece bien lo que está haciendo Alberto. Espero que el tiempo que estamos pagando se justifique. Estamos tratando de cuidar la vida de las personas. Ojalá que el Gobierno pueda ayudar a los que más lo necesitan y pasan hambre".

Sin embargo se mostró muy crítico de la gestión anterior con Mauricio Macri y advirtió: "Con él hubiese sido un desastre la pandemia. Me da miedo pensar, me da pánico pensar qué hubiese sido de nosotros con Macri de presidente. La estaríamos pasando muy muy mal".

De todas formas reconoció que le pone "contento ver a (Horacio Rodríguez) Larreta, Axel (Kicillof) y Alberto trabajando juntos". "Hasta me empezó a caer bien Larreta", aseguró.