En la tarde de la Navidad, Paula Chaves confirmó su embarazo con una tierna postal en Instagram junto a sus dos hijos, Olivia y Baltazar, fruto de su amor con Pedro Alfonso. Ahora la pareja se prepara para el desafìo de sumar a un nuevo integrante a la familia.

Los rumores acerca de su embarazo surgieron cuando anunció su retiro de la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Sin embargo, el matrimonio decidió mantenerlo en secreto hasta cumplir los tres meses de gestación.

Paula estaba convocada para protagonizar "Atrapados en el museo", la obra producida por Chato Prada y Federico Hoppe, pero tras enterarse de la feliz noticia decidió bajarse. Al respecto, expresó: "Nos enteramos un día antes de las fotos de la marquesina. No quería contárselo a nadie, pero no me quedó opción que decírselo a los productores".

"Decidí que no porque yo me embarazo y me embarazo con todo. Estoy entrando en el cuarto mes y ya no doy más. Nacerá para fin de junio. Teníamos ganas (de ser padres) y llegó cuando tenía que llegar", contó entusiasmada.

Sobre su dulce espera, comentó: "Ya tengo panza, no me entra la ropa y tengo retención de líquidos". Acerca de las versiones ue aseguraban que esperaba a su tercer hijo, manifestó tajante: "No me gustó que se especule tanto".

También, Paulo se refirió a la posibilidad de tener más hijos: "Creo que acá plantamos bandera y cerramos fábrica. Yo decía que quería cuatro (hijos), pero porque no sabía lo que era tener dos".

La foto que confirmó el embarazo.

Olivia tiene seis años y según su mamá, "está chocha, emocionadísima". "Ya quiere que nazca. Es re lindo estar viviéndolo con ella tan consciente, siento que voy a tener una ayudita porque se enloquece con los bebés de mis amigas", agregó en "Hay que ver".

Además, la ex participante del "Bailando" destacó el hecho de estar embarazada al mismo tiempo que sus amigas Mery del Cerro y Zaira Nara: "Está buenísimo poder vivirlo las tres juntas. Se dio, no es que nos pusimos de acuerdo. Fue pura casualidad".