A raíz de la grave estafa que sufrió Karina Jelinek con un amigo cercano que le robó los 200 mil dólares que iba a utilizar para convertirse en madre, Naanim Timoyko, la ex vedette y bailarina quien estaba casada con Juan Alberto Mateyko, decidió hacer su propia denuncia por el caso de fraude del que fue víctima con una amiga muy cercana.

La panelista de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD hizo un furioso descargo frente a los conductores, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, sobre la dura situación que está atravesando.

Al borde del llanto, Timoyko dio detalles sobre cómo fue el inicio de la estafa: "Yo pude viajar al exterior con mis espectáculos para ir ahorrando, con mucho sacrificio, mi plata y poder tener mis cosas. $100 mil dólares, era mucha plata entonces y es mucho dinero ahora. Yo tenía una gran amiga, una pariente política. Vivía en mi casa, pasaba las fiestas conmigo y teníamos mucha confianza. Ella sabía que yo tenía ese dinero. Sabía que era mí futuro".

Naanin Timoyko denunció la estafa que sufrió a manos de una amiga cercana: le robó 30 millones de pesos.

"De la nada me dice que tiene problemas con su frigorífico, que se lo iban a rematar. ´Necesito 150mil dólares... ¿no me los prestas? Termina la feria judicial en enero y te los doy´. Como yo no llegaba a la cifra que ella quería, hablo con otra amiga y le cuento de la situación. Nos juntamos con todos los socios del frigorífico, firmamos la documentación que le prestabamos el dinero por dos meses y ellos los tenían que devolver. El primer mes nos dieron 5 mil dólares y después nada más", aseguró ante las cámaras del canal del pueblo.

"Cuando vi lo de Karina Jelinek dije ´No puede ser´ porque aparte de la estafa moral, es mi plata, yo me la gané y yo me la guardé. Yo le comenté a Juan Alberto Mateyko lo que me había pasado y me dijo ´¿Cómo le prestaste? ¿No te llegué a decir? Era muy dudoso lo que tenía´. Ella es una prima de mi ex marido", recordó su conversación con el histórico presentador.

Y cerró apenada por la circunstancia en la que se encuentra: "Hemos compartido los mejores y los peores momentos de nuestras vidas. Cuando ella vino a preguntarme a mí no se me ocurrió en pensar en estas cosas feas, ni dudé en prestarle. Nunca pensé que después de tantos años ella haya desaparecido. Vendió su casa, desapareció y dejó todo a nombre de una sociedad. Me ignoraron siempre".

¡Mirá la grave denuncia de estafa de Naanim Timoyko en " El Run Run del Espectáculo"!