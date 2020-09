@jimegol20

Esmeralda Mitre viene de una de las familias más tradicionales y conservadoras de la historia argentina, los Mitre (descendientes del presidente Bartolomé). Sin embargo, la multifacética artista de 38 años rompió con todos los prejuicios asociados a su apellido y se convirtió en el personaje más popular del 2020. Ya sea por su habilidad û o falta de ella- para el canto, un enfrentamiento televisivo o una denuncia por un falso positivo de Covid-19, es noticia.

Comenzó su carrera como actriz hace más de 20 años, un camino al que apostó desde chica porque sus padres fomentaron su lado artístico. "Siempre me estimularon. Mi papá û el fallecido director del diario La Nación-, pese a su imagen más conservadora, siempre me decía lo bien que cantaba o actuaba. Mi mamá û Blanca Alvarez de Toledo- fue modelo de Pierre Cardin, actriz y filósofa", reveló Mitre en una entrevista.

En 1999 comenzó a realizar pequeñas participaciones en cortometrajes, y en televisión en series como "Máximo corazón" y "Costumbres argentinas", aunque en el inicio de su carrera tuvo que luchar por no ser encasillada y víctima de prejuicios que la artista atribuyó a la "portación de apellido".

Esmeralda: ¿la "joya" de la familia Mitre?

Fue entonces que decidió tomar otro camino, uno que quizás sería más difícil pero que para Esmeralda significaba un importante crecimiento. Durante quince años optó por interpretar roles en teatro que le dieran el reconocimiento como una actriz "seria". Así participó de obras con Juan Carlos Gené, fue Ofelia en "Hamlet", hizo "El príncipe de Homburg" en el San Martín, "Incendios" con Sergio Renán, entre otros.

"Me rompí el alma por tratar de no agarrar el camino fácil", afirmó Esmeralda, que además reconoció que si hubiese pasado esos años haciendo televisión, no hubiera podido hacer tales papeles de prestigio. También sabe que esa decisión la hizo resignar cierta popularidad, algo que finalmente alcanzó en 2018 con la primera participación en "Bailando por un sueño" y se potenció este año, al sumarse al "Cantando 2020".

Lo cierto es que se dio el gusto de cumplir con casi todo lo que se propuso: teatro, cine, televisión y hasta su propia banda.

LA CHICA RATING

Cada vez que Esmeralda aparece en la pantalla, el rating de El Trece sube. Todo lo que hace y dice marca la agenda de los programas de chimentos al día siguiente. Por si fuera poco, hasta Marcelo Tinelli reconoció que es su favorita para ganar el certamen de canto. "Acá está el participante que más me gusta. Para mí, ¡la candidata a ganar", manifestó el conductor en su cuenta de Twitter. Dicen que desde entonces, está agrandada.

Esmeralda se ganó su lugar en el "Bailando".

EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Las declaraciones que Mitre hizo sobre los desaparecidos y el Holocausto provocó una polémica respecto de su postura sobre los derechos humanos, que hasta hoy la rodea. En una entrevista, Esmeralda se refirió a los repudiables comentarios de su ex pareja, Darío Lopérfido, quien aseguró que los desaparecidos en la última dictadura militar no eran 30.000.

"Darío tuvo instinto político. Dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos", fueron sus palabras.

Junto a su ex pareja, Darío Lopérfido.

UNA MARCA IMBORRABLE

El suicidio de su abuela cuando Mitre tenía 6 años, marcó para siempre su vida. "Mi abuela se tiró por un sexto piso, entonces el suicidio estuvo instalado en mi casa toda la vida, de alguna manera. Yo lo traté mucho porque pasa de generación en generación", reconoció. El arte fue su salida ante tanto dolor. "Viene a resolverte cosas o a salvarte", aseguró Esmeralda.