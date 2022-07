En las primeras horas del domingo, Esmeralda Mitre tuvo un terrible accidente de tránsito en la ruta de camino a San Antonio de Areco. La mediática era quién iba manejando el vehículo y estaba acompañada por su representante, Marcelo Villanueva.

La primicia la dio "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, y Lío Pecoraro y Fernando Piaggio lograron hablar en exclusivo con Esmeralda. En la conversación telefónica que mantuvieron, contó que estaba yendo a su campo y que de un momento al otro fue embestida por otro vehículo.

"Fue un choque en la ruta 8 y la 41. No le pasó nada grave a nadie. Yo venía por la ruta 41 y me embistió un auto que salía de una rotonda que está mal hecha, donde también hubo un muerto hace dos semanas", indicó.

Sobre su estado de salud, Esmeralda comentó aliviada que "la sacó barata" y que está fuera de peligro. "Estoy muy bien. No quiero pensar en cosas malas".

Además, la ex participante de "Cantando por un Sueño" aclaró que no le realizaron chequeos médicos. "No, no me hicieron ningún estudio porque no me pasó nada. Mi representante, Marcelo Villanueva, se hizo ver porque le dolía un poco el pecho pero no tenía nada finalmente. A los del otro vehículo tampoco les pasó nada. Una gran desgracia con suerte", expresó.

