Por su desparpajo y temperamento, Esmeralda Mitre es hoy una de las estrellas más importantes del "Cantando", y de las más esperadas por el público para que salga a la pista. Pero la noche del martes fue especial, porque durante el día en "Intrusos" aseguraron que su hisopado había dado positivo en coronavirus y dijeron que ella habría ido al estudio sabiéndolo.

La actriz salió a aclarar que a ella le habían confirmado que le había dado negativo, y tras minutos de tensión, finalmente el Gobierno de la Ciudad expresó que se había equivocado en la carga, supuestamente por similitudes entre el DNI de Mitre y otra persona que se había sometido al test.

Esmeralda llegó entonces a la gala del martes para participar de la sentencia, y antes de que se dieran los resultados del voto secreto, le dieron lugar en el medio de la pista para que realice su descargo.

“Es un tema un poco complicado. Fue un día muy duro para mí, yo no me victimizo para nada, este juego me encanta jugarlo. Amo estar en esta pista, este juego, te quiero mucho Ángel (De Brito) y Laurita (Fernández), estoy muy feliz de compartir este piso con ustedes. Amo a toda la gente que está acá, a toda la gente en el control”, comenzó diciendo, para explicar que jamás pondría en riesgo al equipo. “Todo lo que es el juego, me encanta que vaya al tope. Nada es personal. Estoy agradecida de estar acá, jamás mordería la mano que me da de comer. Además es un cuestión de salud”, remarcó Mitre.

Esmeralda Mitre fue salvada por el público.

Luego indicó el motivo por el que se sometió al test: “Yo me hice un solo hisopado porque mi coach había estado con una persona en un lugar que tuvo COVID-19. Como él corría con posibilidades, como yo estuve tanto tiempo con él, por precaución me lo hice el jueves. El viernes vine al programa sabiendo que era negativo. No tenía por qué decirlo, fue por extrema precaución, yo no tenía ni un gramo de fiebre ni nada”.

"¿Qué pasaba si esto era al revés y me hubieran truchado un examen positivo diciendo que era negativo, y era positivo?", preguntó, para luego explotar al decir qué es lo que más lamenta de todo el asunto: “A mí me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad. Yo voy a ir hasta el fondo con esto. La única persona acá que se enfrentó con el Gobierno de la Ciudad, y no soy kirchnerista, fui yo”.

En ese momento comenzó a llorar y con la voz quebrada indicó: “¡Oh casualidad! Soy yo la persona que está acá injuriada por una mentira. ¿Cómo quedo yo con todos mis compañeros? El viernes no había sospecha, ya estaba el resultado. Yo no tengo por qué avisar, paranoiquear gente, si no había tenido ningún síntoma de nada”.

Con el micrófono a disposición suya para que diga todo lo que quería decir, y tan solo con alguna pregunta o acotación de Ángel de Brito, luego lanzó una terrible acusación: “Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que le di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira”.

“A mi me habrían truchado ese resultado. Y además filtrar algo que es personal, eso es ilegal. Y que salgan a decir públicamente con descaro ’nos equivocamos porque el DNI era parecido’. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando? Mi abogado va a ir con todo por los errores que ha cometido”, cerró.

A pesar del desgaste de energía, la concursante luego debió cantar en el duelo, y terminó salvada por el público.

