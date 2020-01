La enemistad entre Esmeralda Mitre y Agustina Kämpfer es evidente. En varias oportunidades, la actriz y la panelista se sacaron chispas por opinar diferente y, esta vez, volvió a suceder.

Su último cruce fue en "Nosotros a la Mañana" cuando la artista defendió a Susana Giménez por sus dichos sobre la pobreza y la periodista salió al cruce. Sin embargo, Mitre, fiel a su estilo, disparó: "La caradurez de las pavadas y de las ordinarieces, que uno tiene que escuchar de alguna persona, en especial de ese programa, que debería justificar todo lo que no pudo que tiene en su haber…". Por su puesto que Kämper no dudó en responder y le recriminó sobre las supuestas declaraciones que hizo sobre los desaparecidos durante la dictadura militar.

En esta ocasión, la integrante de "No soy yo, soy vos" lanzó en diálogo con el ciclo radial " El Show del Espectáculo" (AM 1300) el: "Preferiría no trabajar con varias personas. Hay gente que me gusta más o menos. Lo que si aprendí es que no trabajo con quien no respeto o con quien no me llevo bien".

Esmeralda Mitre defenestró a Agustina Kämpfer en el ciclo radial de Ulises Jaitt.

Fue en ese entonces cuando le preguntaron si trabajaría con la ex de Jorge Rial y Amado Boudou. Al respecto, Esmeralda respondió: "No porque es una persona que está imputada y sospechada que tendría que dar explicaciones de todo lo que no puede explicar cómo los departamentos en Palermo Viejo, sus Audi. Estar procesado es previo a estar imputado. Si queda imputada, no trabajaría".

"No quiero trabajar con gente que robó. No pudo justificar su departamento y su auto. Además, me parece una maleducada y una persona muy soberbia que se mete conmigo todo el tiempo. No tengo nada que ver con ella. No sé si es panelista, periodista, quiere ser modelo. Es algo que no sabe que es. Esta ahí viendo qué hace", sentenció.