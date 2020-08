Cada edición del " Bailando" o el "Cantando" tiene alguna figura de esas que no dejan indiferente a nadie. Amada y odiada, polémica, rendidora en rating, desprejuiciada: este es el año de Esmeralda Mitre. A pesar de que la producción apostó a muchos artistas noveles, influencers de las redes sociales y un par de cantantes de carrera, es ella quien concentra la atención.

Miembro de una familia tradicional argentina, es la oveja negra de los Mitre. Mediática, algo escandalosa y muy dramática con todo lo que le pasa, también se caracteriza por hablar sin filtro aunque, de vez en cuando, se muestra vulnerable. Así le pasó en las semanas posteriores a la muerte de su padre Bartolomé Mitre, suceso que además de entristecerla abrió un fuego cruzado entre todos los hijos y ex parejas del patriarca por la herencia millonaria.

.

Pero llegó la propuesta del "Cantando" y ella no la dejó pasar. En la primera ronda quedó en la cuerda floja, pero fue la primera salvada por el jurado, lo que sin dudas reforzó su autoconfianza.

Y esta semana se desató: fue, lejos, la que más dio que hablar y cosecha el mejor rating del programa. Aunque muchos espectadores "la matan" por redes sociales, el mismísimo dueño del circo, Marcelo Tinelli, ya dejó en claro que la banca.

Esmeralda se adueñó de la pista del "Cantando" este jueves. (Jorge Luengo/Laflia)

En la noche del jueves, Esmeralda manejó la función: luego de interpretar "La pollera amarilla", de Gladys La Bomba Tucumana, y aunque los encargados de ponerle el puntaje no le tuvieron piedad, ella siguió bien arriba. El momento de explosión le valió la aprobación de Tinelli: "Excelente Esmeralda Mitre. ¡Es una showgirl! Cada día mejor", escribió en Twitter cuando ella estaba al aire.

Luego, excediéndose del tiempo asignado, se dio el gusto de cantar un tema suyo, "Niña Rica", ante la atónita mirada de los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández y la incomodidad de otros participantes que vieron demorados sus propias performances. Ella luego aclaró en Twitter: "Hola a todos. Gracias por mimarnos ayer. A los que dicen que yo les falto el respeto a mis compañeros que se quedaron esperando y no pudieron pasar, quiero contarles que yo no decido ni cuándo entro a la pista, ni cuándo me voy. Eso lo decide la gente y la producción", mensaje retuiteado por... Marcelo. Ladran, Sancho.

Así, envalentonada, ya había atendido al conductor del ciclo cuando quiso ir "redondeando" su previa: "Ángel, a mí no me calló ni el jefe de gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), ni Mirtha Legrand, y vos lo hiciste. A mí no me cortes el micrófono. Si lo volvés a hacer, me voy, porque ni Tinelli tiene ese derecho", disparó.

Luego de cantar junto a su compañero Nell Valenti, Laurita pidió que el joven entonara una canción junto a su novia, Melina de Piano, lo que enojó a Mitre, quien amenazó con irse del estudio aunque después dijo que "era un chiste". Señoras y señores: Esmeralda Mitre entendió el show.