La frase de Esteban Lamothe durante una entrevista -"las leyes están hechas para los chetos, para la gente que tiene más plata y poder"- generó repercusiones y, especialmente, molestó a Esmeralda Mitre, quien salió a responderle.

La actriz se mostró indignada con el actor, que pronunció esas palabras en el marco de una entrevista sobre su personaje de líder barrabrava en "Puerta 7", nueva serie de Netflix, refiriéndose a la desigualdad en el acceso a la Justicia según la clase social a la que se pertenezca.

"Yo no creo que las leyes estén hechas para los chetos, las leyes son imparciales. No hay, en la ley vigente, alguna tendencia a favor de algún estrato social. La ley es letra fría", arrancó diciendo la actriz a radio Mitre. Y continuó, contundente: "Su frase no deja de ser sectaria. Eso no nos ayuda ni lo ayuda a él. ¿Qué es un cheto? Es difícil ponerse a debatir sobre algo cuyo concepto es difuso. No se puede debatir todo perteneciendo a distintas clases sociales. Aparte, ¿es cheto el que tiene alto poder adquisitivo? No. En general, hoy, el que tiene alto poder adquisitivo, de cheto no tiene nada", sostuvo Esmeralda.

Esmeralda cree que lo de Esteban fue de "ignorancia".

Aunque, aclaró: "De todas maneras, no me parece que lo diga por resentimiento. Lo dice por desinformación social o política", señaló. Muy segura, sentenció: "Estoy de acuerdo con terminar por la grieta. No estoy de acuerdo con utilizar palabras que no están en el diccionario. Hay que apoyar a la clase alta y media para que la clase baja tenga trabajo y con qué comer".

Y, crítica, apuntó: "La política está hecha para los políticos y los sindicalistas". Vale recordar que Eduardo Feinmann también cuestionó duramente a Lamothe y lo tildó de "ignorante". "No hay nada peor que la ignorancia", expresó el conductor de radio Rivadavia.

Por otro lado, la actriz se refirió a la obra "No soy yo, soy vos", que realiza en Las Grutas: "Estamos haciendo un éxito increíble. La verdad es que el gobierno de acá me recibió muy bien. Tenemos un elenco bárbaro. Nos llevamos genial. Estamos terminando este lunes, pero seguro volveré en algún tiempito", dijo. "Nunca pasó que este teatro esté lleno todas las funciones. Me vendría todos los veranos acá a trabajar", concluyó, feliz por la temporada.