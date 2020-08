No hay dudas de que Esmeralda Mitre es una de las participantes más explosivas del " Cantando 2020". Desde que hizo su debut en la pista del certamen de canto, la actriz dio que hablar, ya sea por su previa o por su performance.

En medio de la sentencia de este viernes, la artista no se quedó callada y desempolvó una de las frase que le hizo Karina La Princesita durante su devolución. Recordemos que Esmeralda interpretó el tema “Don’t dream it’s over”, de Crowded House el martes pasado y a la hora de puntuar su presentación, la autora de "Corazón mentiroso" le preguntó: “Vos sos actriz, ¿no? Perdón, yo no conozco, te pido disculpas… Sé que cantás, te vi en el Bailando, todo”.

.

Molesta por la pregunta de la cantante, Mitre le cuestionó su actitud y le dijo de todo. “Si a mí me sueltan la cadena, no me agarra nadie en este piso. Si a mí me dan permiso, vamos con todo”, advirtió picante Esmeralda.

Y luego dirigió su ataque hacia Karina: “La verdad es que yo no consumo tu música y no sé qué cantás, pero me aggiorné. Que La Princesita diga que no me conoce es una falta de respeto, no solo hacia mí sino hacia Nacha Guevara, Pepito Cibrián y Moria Casán”.

Fiel a su estilo, La Princesita no se quedó en el molde y le retrucó con ironía: “Quiero pedir públicamente perdón a todos, al jurado, parece que los ofendí. No sé. El otro día dije ‘perdón por mi ignorancia’. Ahí queda claro que no te quise ofender”.

.

Pero Esmeralda prosiguió en su extenso descargo contra la jurado: “Yo me encargué de googlearte y sé que sos cantante. Y si no lo hubiera hecho jamás te ningunearía porque es un acto que te deja mal parada a vos. Y estoy un poco cansada de pecar de humilde, total ‘a Esmeralda denle con un caño porque se la banca’. No chicos, también soy vulnerable y tengo mis cosas”.

Por su parte, Karina acotó pícara: “Creo que he pedido perdón por mi ignorancia, no sé qué más necesitás que haga. ¿Que me humille? ¿Que me arrodille?”. A lo que Mitre cerró: “Estás completamente perdonada, pero necesitaba decirlo”.